Dzień Spaghetti 2022. Jak zrobić najlepszy sos? Przepisy na makaron bolognese, carbonara, Napoli Katarzyna Puczyńska

Makaron z domowym sosem może stanowić pyszne, pożywne i aromatyczne danie. Zobacz przepisy na najlepsze sosy do spaghetti. Kliknij w galerię i przesuwaj zdjęcia strzałkami lub gestem. pixabay.com Zobacz galerię (6 zdjęć)

Dzisiaj, 4 stycznia obchodzony jest światowy Dzień Spaghetti. To świetna okazja, by przygotować to pyszne danie dla siebie i swoich bliskich. Zamiast sięgać po gotowy sos w torebce czy słoiku, warto zrobić go samemu. To bardzo proste! Jaki sos do makaronu jest najlepszy? Mamy dla Ciebie TOP 5 najlepszych sosów do spaghetti - bolognese, carbonara, Napoli, z pesto i alla puttanesca. Przejdź do galerii i zobacz, jak łatwo i szybko je przygotujesz.