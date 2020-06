Dziś egzamin ósmoklasisty. Na początek język polski. Uczniowie zaczynają maraton. Harmonogram egzaminów i zasady sanitarne. Sprawdź

- Największa grupa ósmoklasistów (95,7 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 3,8 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej - informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

W szczególnych przypadkach - m.in. dla osób z autyzmem, lekką niepełnosprawnością intelektualną, słabowidzących, słabosłyszących etc. - czas egzaminu może być przedłużony do kolejno: 180, 150 lub 135 min.

Wyniki egzaminu, które powinny być znane do 31 lipca, będą jednak rzutowały na rekrutację do liceów, techników i szkół branżowych. Są one brane pod uwagę podczas przyjęcia.

Samo przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Niezależnie od uzyskanych wyników wszyscy uczniowie, którzy jednocześnie zaliczyli ostatni rok podstawówki, otrzymają promocję do szkoły ponadpodstawowej.

Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i CKE zakładają również, że uczniowie mogą korzystać tylko i wyłącznie z własnych przyborów (długopisu, linijki, cyrkla, kalkulatora etc.), a jeśli szkoła zdecyduje o przygotowaniu przyborów dodatkowych, to konieczna będzie ich dezynfekcja.

Uczniowie oczekujący na wejście do sali egzaminacyjnej muszą zachować dystans półtora metra.

- Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą - w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką) - dodaje CKE.

Środki ochronne zakrywające usta i nos można zdjąć jedynie na sali egzaminacyjnej i to dopiero po zajęciu swojego miejsca, które musi dzielić od pozostałych osób co najmniej półtorametrowa przerwa. Uczniowie muszą ponownie założyć maseczki lub przyłbice, kiedy: podchodzi do nich nauczyciel, wychodzą do toalety, wychodzą z sali.