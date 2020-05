Egmont Komiksy Nowości Czerwiec 2020 [ZAPOWIEDZI] Hellblazer, Mroczna Otchłań, Moon Knight, Nim wstanie dzień i Superman - Rok Pierwszy

30 Dni Nocy, tom 2 Scenariusz: Steve Niles Rysunki: Ben Templesmith, Bill Sienkiewicz, Piotr Kowalski i inni Przekład: Jacek Żuławnik Oprawa: twarda Objętość: 568 stron Format: 170x260 Cena: 149,99 ISBN: 978-83-281-9758-9 Język oryginału: angielski Seria: 30 Dni Nocy Kategoria: komiks amerykański Tematyka: horror Drugi i ostatni tom wydania zbiorczego obejmującego historie będące kontynuacją głośnego komiksu Steva’a Nielsa i Bena Templesmitha. Za „30 dni nocy – Powrót do Barrow” zostali oni nominowaniu do Nagrody Eisnera aż w trzech kategoriach. W tomie drugim znalazły się „Opowieści krwiopijcy” zawierające dwie krótkie historie: „Juárez” Matta Fractiona oraz „Umarł Billy, umarł”. „Eben i Stella” autorstwa Steve'a Nilesa i Justina Randalla przybliżające losy przeklętej pary. „Czerwony śnieg” Bena Templesmitha opisujący wypadki rozgrywające się w ZSRR podczas II wojny światowej. Wreszcie w narysowanym przez Billa Sienkiewicza „Poza Barrow” wracamy do miasta, w którym wszystko się zaczęło. Do zbioru dołączono także remake głównej historii „30 dni nocy” autorstwa Steva’a Nilesa i polskiego rysownika Piotra Kowalskiego. Przenikliwe zimno, nieskończenie długa noc i wygłodniałe cienie. Nowa, na wskroś współczesna odsłona historii, która nadała nowe oblicze klasycznym opowieściom o wampirach.