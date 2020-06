Egmont Komiksy Nowości Lipiec 2020 [ZAPOWIEDZI] Tajne Imperium, Superman Saga Jedności, Promethea i Czarny Młot

Największy tegoroczny Marvelowski event (czyli wydarzenie, którego reperkusje pojawiają się w wielu seriach komiksowych) to z całą pewnością „Tajne imperium”, które ukaże się 15 lipca br. Opowieść o Stanach Zjednoczonych, które stają się niespodziewanie faszystowskim reżimem dowodzonym przez bezwzględnego… Kapitana Amerykę. Jak to możliwe?

Tę intrygę, którą rozwijano w Marvelu przez długie miesiące, możemy prześledzić w wydanych w Polsce tytułach. Wszystko zaczyna się kilka lat temu, gdy Kapitan Ameryka zostaje pozbawiony swych mocy i starzeje się do swojego prawdziwego wieku (jak wiemy, walczył podczas II wojny światowej). O tym, jak przywrócono mu młodość, siły i moce, opowiada album „Avengers: Impas – Atak na Pleasant Hill”. Okazuje się jednak dość szybko, że równocześnie zaszczepiono mu fałszywe wspomnienia, zgodnie z którymi od dziecka był wychowywany przez faszystowską organizację Hydra.

W dwóch wydanych przez Egmont tomach serii „Kapitan Ameryka: Steve Rogers” (zbierających wszystkie zeszyty oryginalnej serii) śledzimy następnie, jak nowy, inny Kapitan przygotowuje Hydrę do przejęcia władzy w Stanach i jak osiąga sukces. Doprowadza do tego, że legalnie wybrane władze przekazują mu odpowiedzialność za kraj, odgradza Ziemię osłoną planetarną, za którą znalazła się większość najsilniejszych superbohaterów, a pozostałych unieruchamia w Nowym Jorku. Co dalej? O tym właśnie opowiada „Tajne imperium”.