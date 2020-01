Egmont Komiksy Nowości Styczeń 2020 [ZAPOWIEDZI] Mister Miracle, Czerwony Syn, DMZ i kolejny tom Doktora Strange'a

DC Deluxe. Mister Miracle Scenariusz: Tom King Rysunki: Mitch Gerads Przekład: Marceli Szpak Oprawa: twarda z obwolutą Objętość: 320 stron Format: 180x275 Cena: 119,99 ISBN: 978-83-281-9620-9 Język oryginału: angielski Seria: DC Deluxe Kategoria: komiks amerykański Tematyka: superbohaterowie Scott Free to największy żyjący mistrz ucieczek. Jest tak dobry, że udało mu się uciec z makabrycznego sierocińca Babci samo Dobro na Apokolips i osiąść na Ziemi z inną uciekinierką – Big Bardą. Tu, pod pseudonimem Mister Miracle, zrobił karierę jako iluzjonista i dzięki swoim umiejętnościom dołączył do Ligi Sprawiedliwości. Wydaje się, że jako mistrz ucieczek osiągnął wszystko. A jednak… nigdy nie uciekł śmierci. Czy to możliwe? Aby się tego dowiedzieć, Scott będzie musiał się zabić… Autorem scenariusza jest laureat Nagrody Eisnera dla najlepszego scenarzysty Tom King Batman – Pewnego dnia, a rysunków – Mitch Gerads The Sheriff of Babylon.