Egmont Komiksy Nowości Wrzesień 2020 [ZAPOWIEDZI] Przedwieczni, Batman Noir, Skarga Utraconych Ziem i druga część Mrocznej Otchłani

Marvel Limited. Przedwieczni Scenariusz: Jack Kirby Rysunki: Jack Kirby Przekład: Alicja Laskowska Oprawa: twarda Objętość: 392 strony Format: 225x344 Cena: 299,99 ISBN: 978-83-281-5866-5 Język oryginału: angielski Seria: Marvel Limited Kategoria: komiks amerykański Tematyka: superbohaterowie Dawno, dawno temu majestatyczni Celestianie przybyli na Ziemię z najdalszych zakątków kosmosu i powołali do życia trzy rasy: szlachetnych Przedwiecznych ze szczytów gór, złowrogich Dewiantów z morskich głębin i ludzi, którzy byli niewiadomą. Wkrótce boscy stwórcy powrócą, by osądzić mieszkańców Błękitnej Planety. Ich przybycie wstrząśnie posadami świata, rozbudzi dawne konflikty i zmusi ludzkość do rewizji całej swojej historii! Na szczęście może ona liczyć na pomoc nieśmiertelnych bohaterów, których w zamierzchłych czasach czciła jako bogów: odważnego Ikarisa, mądrej Theny, pełnej życia Sersi, chyżego Makkariego i potężnego Zurasa, Pierwszego z Przedwiecznych! Oto ostatnia wielka opowieść napisana i narysowana dla Marvela przez Jacka Kirby’ego. Ten legendarny twórca komiksów przedstawia w niej alternatywne dzieje ludzkiej cywilizacji, czerpiąc obficie z mitologii, legend, motywów science fiction i własnej nieograniczonej wyobraźni. Eleganckie polskie wydanie w powiększonym formacie zawiera nie tylko wszystkie dwadzieścia zeszytów serii, lecz także nostalgiczny wstęp Mike’a Royera, długoletniego współpracownika Kirby’ego, wybrane listy do czytelników, w których autor „Przedwiecznych” ujawnia swoje inspiracje, a także obszerne posłowie przedstawiające historię narodzin serii oraz dalsze losy bohaterów w uniwersum Marvela. Historia Przedwiecznych zostanie na nowo opowiedziana w filmie Marvela pt. „Eternals”, którego premiera odbędzie się w 2021 roku.