Egmont Komiksy NowościGrudzień 2021 [ZAPOWIEDZI] "X-Men. Punkty zwrotne", "Lucyfer", "Hellblazer" i drugi tom "Batman Death Metal"

Batman Death Metal, tom 2 Scenariusz: Scott Snyder, James Tynion IV, Peter J. Tomasi i inni Rysunki: Greg Capullo, Francis Manapul, Eddy Barrows i inni Przekład: Tomasz Sidorkiewicz Oprawa: twarda Objętość: 240 stron Format: 170x260 Cena: 89,99 ISBN: 978-83-281-6061-3 Język oryginału: angielski Seria: Batman Metal Kategoria: komiks amerykański Tematyka: superbohaterowie Batman, Który się Śmieje posiadł moc Doktora Manhattana i planuje przekształcenie wszystkiego na swoje podobieństwo. Rzuca wyzwanie Perpetui, twórczyni multiwersum, i rusza w pościg za Flashem, który ukrył się w mocy prędkości. Tymczasem bohaterowie z Ligi Sprawiedliwości próbują ułożyć plan pokonania obu istot dysponujących nadludzkimi mocami, a Batman, Superman i Wonder Woman trafiają do mrocznego multiwersum, na planety, na których wciąż trwają Kryzysy, które niegdyś toczyły się na Ziemi. Drugi tom opowieści „Batman: Death Metal” kontynuuje historię stworzoną przez scenarzystę Scotta Snydera i rysownika Grega Capullo (twórców odpowiedzialnych za takie serie jak „Batman” i „Batman Metal”). Ciąg dalszy bestsellerowej historii „Batman Metal” zaskakuje niespodziewanymi rozwiązaniami i swoim rozmachem. W albumie znajdują się również materiały z zeszytów dodatkowych towarzyszących głównej serii, za które odpowiadają tacy twórcy jak James Tynion IV („Justice League Dark”), Francis Manapul („Flash”), Peter J. Tomasi („Batman & Robin”) i Eddy Barrows (Nightwing). Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w amerykańskich zeszytach: „Dark Nights: Death Metal” #4, „Dark Nights: Death Metal – Trinity Crisis” #1, „Dark Nights: Death Metal – Robin King” #1, „Dark Nights: Death Metal – Multiversum’s End” #1, „Dark Nights: Death Metal – Rise Of The New God” #1.

Egmont