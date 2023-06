Egzamin ósmoklasisty 2023 w sesji dodatkowej trwa. Wiemy, ilu uczniów do niego przystępuje. Termin, wymagania i wyniki

Egzamin ósmoklasisty 2023 w czerwcu. Ile osób przystępuje do sesji dodatkowej?

Z danych udostępnionych PAP przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wynika, że do egzaminu z języka polskiego przystępuje w sesji dodatkowej 3399 uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym 314 uczniów będących obywatelami Ukrainy. Do egzaminu z matematyki ma przystąpić 3481 uczniów, w tym 313 uczniów z Ukrainy.

Z kolei do egzaminu z języka niemieckiego – 95 uczniów, w tym 4 z Ukrainy, do egzaminu z języka rosyjskiego – 67 uczniów, w tym 52 z Ukrainy. Egzamin z języka hiszpańskiego ma zdawać 5 uczniów, a z języka francuskiego – 3 uczniów. Nikt w sesji dodatkowej nie będzie zdawał egzaminu z języka włoskiego. Wszystkie egzaminy zdawane przez uczniów klas VIII podczas egzaminu ósmoklasisty są egzaminami pisemnymi.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe i stanowi warunek ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu ma zaś wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.