Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka angielskiego za nami. Arkusz CKE i odpowiedzi wkrótce. Jak wygląda egzamin z angielskiego 25 maja?

Co do tej pory zawierały arkusze z języka angielskiego?

Egzamin ósmoklasisty 2023 – język angielski. Arkusz CKE i odpowiedzi

Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2023 z angielskiego będą pojawiały się stopniowo. Odświeżaj materiał co kilka minut. Arkusz rozwiąże ekspertka Aleksandra Snuzik, główny metodyk w Tutlo oraz współautorka 6 kursu dla ósmoklasistów rekomendowanego przez egzaminatora OKE. Rozwiązania zadań z egzaminu z angielskiego będą dostępne po godzinie 13.00.

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego 2023 za nami

Uczniowie przystąpili już do egzaminu ósmoklasisty. Egzamin trwał od godz. 9.00 do 10.30. Jednak osoby, które rozwiązały zadania, mogły opuścić salę egzaminacyjną wcześniej. Niemal wszyscy uczniowie oceniają ten egzamin jako łatwy, a nawet bardzo łatwy. Zdradzają też, co napisali w e-mailu do koleżanki z Anglii. Opinie uczniów na temat egzaminu z angielskiego są więc bardzo pozytywne. Wiele osób podkreśla, że liczy na 100 procent.