Emeryt ze Śląska ma 81 lat i... 8 mln zł długu!

Emerytura zwykle kojarzona jest z odpoczynkiem od zawodowych trudów. Nie zawsze jednak życie na emeryturze jest usłane różami. Jak się okazuje, wielu seniorów znajduje się w finansowych tarapatów. Seniorzy wpisany do Krajowego Rejestru Długów mają do spłaty blisko 800 tys. zobowiązań na łączną kwotę ponad 5,7 miliardów złotych. Rekordzista ma do oddania ponad 8 milionów złotych i jest ze Śląska. Również seniorzy z województwa śląskiego mają największe problemy ze spłatą zobowiązań.