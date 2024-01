Ferie zimowe w Legendii - warsztaty, animacje, spotkania z ciekawymi osobami

W Legendii Magiczne Ferie startują już w sobotę 27.02. Każdego dnia, aż do 11 lutego otwarta tutaj będzie Jama Bazyliszka – wyjątkowa sala zabaw, która w godzinach od 10:00 do 15:30 zaprasza do zabawy oraz do skorzystania z dodatkowych atrakcji, które pobudzą kreatywność i zachęcą najmłodszych do poznawania świata. – Każdego dnia ferii odbywać się będą spotkania, warsztaty i animacje o różnorodnej tematyce, tak, aby została zaspokojona ciekawość dzieci o różnorodnych zainteresowaniach. I tak, mali artyści podszkolą swoje umiejętności pod okiem zawodowych aktorów, pasjonaci kwiatów stworzą własne wianki, miłośnicy węży i pająków staną oko w oko z tymi niezwykłymi zwierzętami, a magicy spotkają iluzjonistę, który nauczy ich kilku nowych sztuczek – wylicza Izabela Kieliś, commercial manager w Legendii. Nie zabraknie także kreatywnych zabaw – na gości sali zabaw czekają warsztaty taneczne, podstawy fotografii i tajniki charakteryzacji.

Szczegółowy plan warsztatów i animacji znaleźć można na stronie www.legendia.pl. Wszystkie dodatkowe aktywności są dostępne bez dopłat w cenie biletu wstępu do Jamy Bazyliszka, lecz na część z nich obowiązuje rezerwacja miejsc – zapisy w dniu wydarzenia przy kasie. Warto pamiętać, że Jama Bazyliszka to 2000 m2 przestrzeni do zabawy, obejmującej nie tylko interaktywnego Bazyliszka, ale również ogromny rura park – Gaj Urwisów, game room z automatami w trybie free, czy wypożyczalnię gier planszowych. Bilety do Jamy dostępne są już od 19 zł, a dla posiadaczy Podwójnie Magicznych Biletów Sezonowych i Magicznego Biletu Sezonowego na lato 2024 (aktualnie już w sprzedaży!) codzienne odwiedziny w Jamie możliwe są za darmo!

Natomiast codziennie od godz. 16:00 dla wszystkich chętnych otwarta będzie w Legendii świetlna wystawa Garden of Lights. Podczas relaksującego, wieczornego spaceru na zwiedzających czeka opowieść o Pięknej i Bestii, których historia została przedstawiona za pomocą świecących lampionów. W sumie w Garden of Lights w Legendii czeka pół miliona lampek, świetlne photopointy i dodatkowo, w cenie biletu, wybrane karuzele Legendii, w tym m.in. uwielbiana przez dzieci karuzela wiedeńska i diabelski młyn Legendia Flower. Na spacer możesz zabrać gorące kakao z bitą śmietaną i piankami lub inne napoje, które oferują punkty gastronomiczne w całym parku. Szczegółowe informacje o wystawie i cennik znajduje się na stronie Garden of Lights - Piękna i Bestia Chorzów