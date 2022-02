FoodFeelsGood 23 marca powraca Restaurant Week - sprawdź restauracje w Silesii!

Na Gości spragnionych najlepszych doświadczeń restauracyjnych czeka popisowe 3-daniowe menu #SpozaKarty oraz Prezenty od Partnerów Festiwalu. To wszystko dostępne w festiwalowej cenie 59 zł. Można już dokonywać rezerwacji na stronie https://RestaurantWeek.pl/ lub wygodnie w aplikacji https://app.rclb.pl. Sprawdź festiwalowe restauracje w Silesii!

Czy można poprawić samopoczucie jedzeniem? Czy wspólne posiłki wpływają na nasze zdrowie i jakie jedzenie nas uszczęśliwia? Właśnie wystartowała ogólnopolska kampania #FoodFeelsGood, która będzie edukować o relacjach między tym co jemy a jak się czujemy i zachęcać do świadomych wyborów jedzeniowych dla lepszego samopoczucia. Towarzyszy ona wiosennej edycji Restaurant Weeka, największego Festiwalu kulinarnego w Polsce.

- Jedzenie ma ogromny wpływ na to, jak czujemy się na co dzień. Co, z kim i gdzie jemy, sprawia, że nasze emocje mogą być bardziej radosne czy spokojniejsze. Stąd pomysł na kampanijne hasło edycji #FoodFeelsGood, która dedykowana jest dbaniu o siebie i swoich najbliższych oraz generowaniu dobrych emocji poprzez jedzenie. - zaznacza Ewa Pawella, współorganizatorka Festiwalu. Razem z najlepszymi restauracjami w kraju mówimy: okaż sobie, że się kochasz, zadbaj o siebie i daj się ugościć z bliskimi w najlepszych restauracjach! Zapraszamy wszystkich Gości na największe wydarzenie kulinarne. Niech skala odkrywania restauracji i nowych smaków będzie ponownie rekordowa! - dodaje.

Co nowego?

W Festiwalu weźmie udział blisko 400 najlepszych restauracji z 14 największych aglomeracji w całej Polsce. Grono festiwalowych regionów w tej edycji poszerzyło się o dwa dodatkowe miasta. Po raz pierwszy Goście zarezerwują stoliki w Radomiu i Częstochowie! Wśród śląskich festiwalowych restauracji znajdziemy: Chopina 5 (Bielsko-Biała), Winestone (Katowice), Magenta Colorfood & Liquids (Bielsko-Biała), Ważne Miejsce (Katowice), ORSO (Knurów). Podczas wiosennej edycji nie zabraknie debiutantów, zarówno jeśli chodzi o restauracje, jak i o nowe składniki w festiwalowych menu.