Formy pisemne na maturze z języka angielskiego - poziom podstawowy. Blog, e-mail, co jeszcze? Najważniejsze informacje Redakcja

Praca pisemna na egzaminie maturalnym z języka angielskiego. To warto wiedzieć Fot Arkadiusz Gola

Matura z języka angielskiego to nie tylko słuchanie, czy czytanie ze zrozumieniem, ale także konieczność tworzenia wypowiedzi użytkowej. Jest to zazwyczaj krótka forma pisemna o nieformalnym charakterze, jak e-mail do kolegi lub post blogowy. Według informatora CKE na maturze w formule 2023 może pojawić się jedna z kilku form pisemnych Przypominamy, jakie to mogą być zadania i co trzeba powtórzyć.