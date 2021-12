Fundacja Rodzin Górniczych wyciąga pomocną dłoń dla poszkodowanych rodzin

W ramach programu „DOZ Fundacji dbam o zdrowie "Razem możemy więcej” 2021 edycja IX” Fundacja zrealizowała przy wsparciu DOZ Fundacji i Fundacji ARP projekt pt.: "Dofinansowania do zakupu leków i wyrobów medycznych dla podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych". Dzięki otrzymanym środkom chorzy, niepełnosprawni czy będący w wieku senioralnym podopieczni Fundacji zakupili niezbędne leki i wyroby medyczne, co pozwoliło im na poprawę stanu zdrowia fizycznego dając możliwość powrotu do aktywności ruchowej, jak również psychicznego umożliwiając powrót do aktywności społecznej.