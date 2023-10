Gaśnica samochodowa. Jak jej używać i gdzie umieścić w aucie?

Gdzie powinna znaleźć się gaśnica w aucie?

W większości aut znajduje się ona pod siedzeniem kierowcy w profilach podłogi lub w przestrzeni bagażowej i koniecznie musi być przytwierdzona. Słowo przytwierdzona padło tutaj nieprzypadkowo. Przewożenie jej luzem, bez odpowiedniego zabezpieczenie, nie jest najlepszym pomysłem. W ten sposób gaśnica będzie turlać się z boku na bok i stwarzać niemałe zagrożenie, zwłaszcza w momencie hamowania. Jeżeli posiadane przez nas auto nie ma przewidzianego miejsca na gaśnicę, można rozważyć zakup specjalnej torby lub uchwytu na nią, co rozwiąże problem jej swobodnego przemieszczania się.

Umieszczenie gaśnicy w samochodzie nie powinno zostać w żaden sposób zlekceważone przez kierowcę. Wiedza o tym, gdzie jest, może przyczynić się do szybkiego sięgnięcia po nią, by natychmiast zacząć działać w kryzysowej sytuacji.

Prawidłowe użycie gaśnicy

Przewożenie gaśnicy w aucie, to jednak nie wszystko. Bez znajomości zasad jej poprawnego używania, nawet najlepszy egzemplarz niewykluczone, że okaże się bezskuteczny. Choć wiele osób uważa, że obchodzenie się z przenośnym środkiem gaśniczym jest w teorii banalne i oczywiste, to w praktyce może już takie nie być. Użycie gaśnicy wymaga umiejętności i ostrożności, dlatego warto rozważyć przeszkolenie lub zapoznanie się z instrukcją obsługi, w celu lepszego przygotowania się do awaryjnej sytuacji.