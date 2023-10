Gaśnica w samochodzie. Przepisy, legalizacja, mandaty

Przepisy dotyczące gaśnic samochodowych

Pojazd samochodowy wyposaża się: w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia; przepisu nie stosuje się do motocykla – tak brzmi treść § 11 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002. Jasno wynika z niego, że gaśnica w aucie musi się znajdować. W tej samej regulacji znajduje się również wzmianka na temat obowiązku wożenia jej w samochodach ciężarowych i autobusach. Ze względu na większe gabaryty tych pojazdów, zaleca się posiadanie dwóch sztuk. Szczegółowe wymagania, takie jak rodzaj środka gaśniczego, pojemność i dokładne umiejscowienie nie zostały określone w przepisach, co nie oznacza, że kwestie te należy lekceważyć. Decyzję o kupnie odpowiedniego egzemplarza powinien podjąć sam kierowca.

W 2024 roku wchodzi w życie unijne rozporządzenie GSR2 (General Safety Regulation). Zgodnie z nim samochody opuszczające taśmę produkcyjną obowiązkowo będą musiały zostać wyposażone w co najmniej 20…

Legalizacja gaśnic samochodowych

Legalizacja gaśnic jest procesem polegającym na ich regularnym przeglądzie i konserwacji w celu zapewnienia ich sprawności i gotowości do użycia w przypadku pożaru lub innej sytuacji awaryjnej. Proces ten ma na celu utrzymanie przenośnego sprzętu do gaszenia w odpowiednim stanie technicznym, aby mógł on skutecznie rozprawić się z żywiołem i chronić życie oraz mienie ludzi. Dlatego ważne jest, aby regularnie kontrolować gaśnice i zadbać o ich nienaganną kondycję.