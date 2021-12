Gdzie na weekend za granicę? Pomysły na city break w Europie. Z Warszawy i Krakowa tanio polecimy m.in. do Włoch, Hiszpanii i na Maltę

Gdzie na weekend - City break

City break to od kilku lat coraz chętniej wybierana forma podróżowania - przede wszystkim dzięki szerokiej ofercie tanich lotów po Europie. Co to znaczy? City break to krótki wyjazd (dosłownie krótki odpoczynek w mieście) - najczęściej na weekend - do jednego z europejskich miast, zwykle połączony z intensywnym zwiedzaniem wybranego miejsca.

Zorganizowanie krótkiego weekendowego wypadu za granicę nie jest już jednak tak proste, jak przed pandemią. Wszystko przez obostrzenia dla podróżnych, które zmieniają się jak w kalejdoskopie.