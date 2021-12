Gdzie robione jest w Polsce szkło? Ponad 100 przedsiębiorstw produkcyjnych, w tym kilka dużych hut szkła. Jak powstaje szkło?

Produkcja szkła w Polsce. Jak i gdzie to się robi?

Piasek kwarcowy i wysoka temperatura to podstawa, niezbędna do powstania szkła. Przy szkle tradycyjnym potrzebne są też związki chemiczne gwarantujące bezbarwność i trwałość. Do uzyskania koloru wykorzystuje się tlenki metali. Ponadto huty szkła wykorzystują tzw. stłuczkę szklaną, czyli szkło, które pochodzi z recyklingu. Piasek kwarcowy to około 3/4 składu szkła, jest to również najbardziej powszechna skała osadowa na Ziemi. Wydobywa się ją w specjalnych złożach. Warto pamiętać również o sodzie, która wpływa na temperaturę topnienia i ma wpływ na właściwości szkła, natomiast wapień jest stabilizatorem, który sprawia, że szkło nie rozpuszcza się w wodzie.