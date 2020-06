Gdzie warto wybrać się tego lata? Najtańsze oferty wakacyjne all inclusive za granicą ZDJĘCIA

Pomimo nadal obowiązujących ograniczeń, od 1 lipca 2020 roku do wielu kurortów turystycznych będzie można się już wybrać. Aby zachęcić do ponownych podróży zagranicznych, niektórzy przewoźnicy wprowadzili atrakcyjne promocje, obniżyli ceny wczasów. Sprawdziliśmy tegoroczne oferty na wakacje all inclusive z wylotem z Katowic, w możliwie jak najtańszych cenach, czasem minimum 6-7 dni wypoczynku i w terminach od czerwca aż do grudnia 2020 roku.