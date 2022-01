Gdzie zjemy najlepszą pizzę w Polsce? Sprawdź TOP 15 pizzerii. Smakosze będą zachwyceni Anna Daniluk

17 stycznia to Międzynarodowy Dzień Pizzy, ustanowiony we Włoszech. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was zestawienie najlepszych pizzerii w Polsce według opinii w serwisie TripAdvisor. Przyjrzeliśmy się 15 lokalom serwującym pizzę, które zdobyły najwyższą ocenę.