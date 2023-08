Glaznoty, miejsce magiczne u stóp Góry Dylewskiej (galeria)

W miejscowości jest też drugi, ceglany, katolicki kościółek z przełomu XIX/XX wieku. Oraz skromna kaplica rodowa.

Jednak największa atrakcja Glaznot, to imponujący most kolejowy. Jeden z piękniejszych w Polsce. Pozostałość po rozebranej linii kolejowej z Ostródy do Działdowa. Ukończony w 1913, na skutek wydarzeń historycznych, krótko spełniał swą pierwotną rolę. W 1945 roku, Bolszewicy zabrali szyny do prostowania… Teraz, bo gruntownym remoncie jest punktem widokowym na Dolinę Gizeli i elementem trasy rowerowej. Wędrując dawnym torowiskiem napotkamy wiele urokliwych, choć mniej spektakularnych wiaduktów i mostów. Nieopodal, w gospodarstwie agroturystycznym, możemy zostawić rower lub auto i pogalopować konno po dylewskich połoninach. Mały spacer pozwoli nam zobaczyć, sukcesywnie porządkowane resztki jednego okolicznych młynów.

Most Glaznocki to tylko wisienka na torcie atrakcji Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich, najbardziej oczywistym celem podróży będzie szczyt Góry z wieżą widokową i Lapidarium. A przy okazji, owiany legendą, kamień ofiarny dawnych Prusów. Możemy też zaznać wypoczynku w Hotelu SPA, skorzystać z bazy noclegowej i interesującej kuchni kilku gospodarstw agroturystycznych.