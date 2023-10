Głosowanie elektroniczne - czy w Polsce też jest to możliwe?

Co to jest e-voting i jak działa ten system?

Rodzaje głosowania elektronicznego

Możemy wyróżnić dwie podstawowe formy głosowania elektronicznego. Pierwsza z nich to głosowanie wspomagane elektronicznie. Polega ono na tym, że kandydaci są wybierani przez obywateli przy użyciu wyspecjalizowanych komputerów dostępnych w lokalach wyborczych. Oznacza to, że wyborca musi udać się we wskazane miejsce, by zagłosować po dokonaniu uprzedniej weryfikacji jego tożsamości.

Zaawansowane systemy komputerowe pomagają w tym przypadku w zliczaniu głosów, co przyspiesza publikację oficjalnych wyników. Drugą z odmian wyborów elektronicznych jest tzw. e-voting, czyli głosowanie online. Polega on na tym, że głosy oddawane są z dowolnej lokalizacji przez Internet, a za ich zliczanie odpowiada centralny komputerowy system wyborczy.

Zalety i wady głosowania elektronicznego

Mimo licznych zalet głosowania elektronicznego warto wspomnieć także o związanych z nim zagrożeniach . Przede wszystkim problemem może być konieczność silnego oraz jednoznacznego potwierdzenia tożsamości przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego oraz zapewnienia dostępu do Internetu, a jednocześnie znajomość zasad poruszania się w sieci. Ogranicza to dostęp do całej procedury wśród niektórych obywateli.

Dodatkowo konieczne jest ponoszenie wydatków na ich przechowywanie. Częstym przypadkiem jest to, że w związku z tym, iż wybory zwykle odbywają się raz na kilka lat, trzeba je wymieniać na nowy sprzęt i ponosić kolejne wydatki. Taki sprzęt może sobie bowiem nie poradzić z aktualnym oprogramowaniem. Problemem jest także anonimowość, co stawia system elektroniczny w opozycji do tradycyjnego głosowania, gdzie nie ma ryzyka wyjścia na jaw danych wyborcy, ponieważ nie podpisuje się on na papierowej karcie.

Ponadto w przypadku, w którym do głosowania używane są zaawansowane maszyny elektroniczne, istnieje ryzyko ich awarii, co uniemożliwi wybór kandydata w tej formie i przedłuży wybory. Nie można zapomnieć również o kwestiach kosztowych przy głosowaniu elektronicznym. Komputery do głosowania elektronicznego w lokalach kosztują często więcej niż tradycyjne środki głosowania, takie jak karty i urna.

Warunki głosowania online w Polsce – co warto wiedzieć?

Aby wybory online w Polsce były możliwe do wdrożenia, niezbędne jest spełnienie dwóch podstawowych warunków. Wymaga to dokonania szeregu zmian w systemach komputerowych.

Pierwszym z warunków, wynikających z Konstytucji RP, jest tajność. Oznacza ona, że dany głos nie może być bezpośrednio przypisany do konkretnej osoby. W związku z tym wprowadzenie głosowania online w Polsce mogłoby być problemowe. Trudno w takim przypadku zachować anonimowość, skoro konieczne jest zweryfikowanie wyborcy pod kątem danych osobowych oraz posiadanych praw wyborczych. Aby zachować zasadę tajności, systemy komputerowe musiałyby zatem sprawdzić wyborcę, a następnie „zapomnieć” informacje na jego temat, przy przejściu do kolejnego kroku w głosowaniu.

Włamanie się do takiego systemu i sfałszowanie znajdujących się w nim danych mogłoby odwrócić do góry nogami całą scenę polityczną. Skutki takiego zdarzenia byłyby wręcz katastrofalne. Co należałoby zatem zrobić, żeby uchronić się przed włamaniami i potencjalną zmianą danych? Po pierwsze, konieczne jest zabezpieczenie serwerów i infrastruktury. Istotne jest również to, by na urządzeniach, z których korzystają wyborcy (bez względu na to, czy będzie to komputer stacjonarny, laptop, czy też smartfon) był udostępniony system, który sprawdzi przed oddaniem głosu, czy nie jest na nich zainstalowane złośliwe oprogramowanie.

Czy jest zatem możliwe wdrożenie e-votingu, który będzie bezpieczny? Tak, jeśli do prac nad nim zostaną zatrudnieni specjaliści od szyfrowania godni zaufania. Także producenci oprogramowania i osoby budujące całą infrastrukturę niezbędną do oddawania głosów i ich zliczania muszą posiadać nieskazitelną opinię tak, by podczas wyborów nie dochodziło do manipulacji i nadużyć.