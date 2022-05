Google Podróże wprowadza nowe funkcje. Wakacyjne wycieczki będą łatwiejsze, wyszukiwarka wskaże najlepsze trasy i atrakcje

Google Podróże oferuje nowe funkcje, które ułatwiają planowanie weekendu, urlopu czy wakacji. Teraz można łatwo wyszukać najciekawsze atrakcje turystyczne w miejscu docelowym i na trasie, znaleźć najtańsze bilety lotnicze na rynku we wszystkich dostępnych terminach i wybrać hotel położony najbliżej tych miejsc, które szczególnie chcemy zobaczyć w czasie wycieczki. Prezentujemy najnowsze usprawnienia i funkcje Google Podróże.

Google ma nowe funkcje. Pomogą turystom zorganizować weekend, urlop czy wakacje

Google wprowadza nowe funkcje do usługi Podróże. Umożliwiają łatwiejsze planowanie wakacji, urlopu czy weekendowego wyjazdu za miasto.



Zrzut ekranu z Google Podróże. Google.com, zrzut ekranu Wyszukiwarka Google Podróże wzbogaciła się o nowe funkcje „Eksploruj" i „Atrakcje”, działające na silniku Google Maps. Mają one pomóc turystom w organizacji weekendowych wycieczek i całych wakacji. Program Google Podróże jest dostępny z konta użytkownika, podobnie jak poczta gmail, mapy czy kalendarz. Idea nowych funkcji Google Podróże jest prosta. Program wybierze najwygodniejszą trasę do punktu docelowego, a przy okazji wskaże najciekawsze atrakcje miasta i regionu. Dzięki prostej obsłudze i zdjęciom użytkownicy mogą bez większych problemów zorientować się, co można zobaczyć w danym mieście i czy warto wybrać się do niego w weekend, urlop czy na wakacje.

Google Podróże – zaplanuj najwygodniejszą trasę

Nowa funkcja „Eksploruj” pozwala łatwo zaplanować wycieczkę na weekend albo dłuższy pobyt na urlop czy wakacje.

Mamy możliwość wyboru terminu, środka transportu (samochód lub samolot), potencjalnych kosztów podróży, a nawet sprecyzowania swoich zainteresowań (można zaznaczyć np. plaże, muzea, atrakcje popularne i plenerowe).

Google Podróże wybierze dla nas najwygodniejsze połączenie, wyszuka możliwie tanie loty i poleci hotele w punkcie docelowym, wskazując średnią cenę za nocleg. Dowiemy się nawet, kiedy w danym miejscu panuje najlepsza pogoda i przypada szczyt sezonu turystycznego. Funkcja "Eksploruj" pozwala na wybór najdogodniejszej trasy i sprawdzenie, jakie atrakcje czekają po drodze. Tu przykład trasy z Warszawy do Łomianek.



Zrzut ekranu z Google Podróże. Mapy Google 2022, zrzut ekranu

Atrakcje turystyczne z Google Podróże

Kolejna funkcja – „Atrakcje” – pozwala stwierdzić, co warto w danym miejscu zobaczyć. Po wybraniu lokacji wystarczy nacisnąć guzik, by program wyszukał dla nas najpopularniejsze i najciekawsze atrakcje danego miasta i okolic wraz z opiniami i ocenami użytkowników Google, informacjami nt. godzin otwarcia, linkiem do Wikipedii i odnośnikiem do wyszukiwań w Google, dzięki któremu szybko znajdziemy oficjalną stronę internetową danego obiektu lub jego profil na Facebooku.

Możemy też wybrać kategorię wyszukiwanych atrakcji, co pozwoli lepiej dopasować propozycje Google Podróże do naszych gustów, preferencji i planów. Dostępne są kategorie, takie jak: Miejsce przyjazne dzieciom

Sztuki i kultura

Historia

Muzea

Atrakcje w plenerze

Popularne wśród mieszkańców Funkcja "Atrakcje" umożliwia zapoznanie się z najważniejszymi atrakcjami turystycznymi miasta i okolicy. Tu wyszukiwarka pokazuje najważniejsze atrakcje Łomianek.



Zrzut ekranu z Google Podróże. Mapy Google 2022, zrzut ekranu

Swobodne przeglądanie mapy atrakcji z Google Podróże

Jeśli nie macie konkretnego pomysłu, do jakiego miejsca chcielibyście się wybrać na weekend czy urlop, możecie użyć funkcji „Eksploruj” do przeglądania mapy.

To typowa mapa Google, z tą różnicą, że naniesiono na nią informacje o najważniejszych atrakcjach turystycznych miasta i regionu. Wystarczy przybliżyć dany obszar, by program wskazał interesujące miejscowości, a po kliknięciu w obrazek z nazwą miejscowości wyświetli się lista jej najciekawszych atrakcji turystycznych. Obrazkom z nazwami miejscowości towarzyszy też informacja, jak daleko od naszego punktu startu się znajdują i ile mniej więcej czasu może nam zająć dojazd do niej samochodem. Dzięki tej funkcji można łatwo określić, jakie warte uwagi miejsca i atrakcje znajdują się w odległości np. 1 godziny drogi od naszego miejsca zamieszkania. Sami przekonajcie się, jak użyteczne mogą być nowe funkcje Google Podróże. Możecie z nich skorzystać TUTAJ.

Google Loty też się zmienia. Teraz można wyszukać najtańsze możliwe bilety lotnicze

Pojawiły się także usprawnienia w funkcji Google Loty. Do tej pory program pozwalał oznaczyć preferowaną datę lotu do punktu docelowego, a następnie informował użytkownika mailowo o obniżkach cen biletów, co umożliwiało rezerwację przelotu po możliwie niskiej cenie (funkcja „monitoruj ceny”).

Teraz pojawiła się możliwość śledzenia cen biletów do danego miejsca we wszystkich możliwych terminach („dowolne daty”). Innymi słowy, jeśli nie zależy Wam na konkretnej dacie podróży, Google Loty wyszuka dla Was najtańsze bilety do wymarzonego miejsca, jakie tylko są dostępne na rynku. W ten sposób uzyskacie informację o najlepszej okazji i najtańszym możliwym locie, wraz z podaniem terminu, na który można zarezerwować bilety. Funkcja Google Loty dostępna jest TUTAJ. Teraz można wyszukiwać najtańsze bilety lotnicze we wszystkich terminach, a nie tylko w oznaczonym przez nas. Możemy trafić na najlepsze okazje i do nich dopasować termin urlopu. Lista tanich ofert zostanie przesłana mailem.



Zrzut ekranu z Google Podróże. Google Podróże 2022, zrzut ekranu

Google pomoże wybrać hotel zgodnie z Twoimi oczekiwaniami

Oprócz nowych funkcji, Google Podróże oferuje także wprowadzone już wcześniej wyszukiwanie lotów, hoteli i kwater wakacyjnych.

Jeśli chodzi o wyszukiwarkę hoteli, wprowadzono usprawnienie, dzięki któremu można wyszukać na mapie miasta obszary o dużym nagromadzeniu atrakcji turystycznych, restauracji, sklepów lub z wygodną komunikacją publiczną. Dzięki temu możecie sprawnie wybrać hotel, leżący w obszarze, który najlepiej pasuje do Waszych oczekiwań i planów na wycieczkę. Dodatkowo dodano możliwość wpisania do kryteriów wyszukiwania hotelu konkretnego miejsca czy atrakcji, które szczególnie chcecie odwiedzić. To pozwala wyszukać hotele możliwie najbliżej głównej atrakcji. Teraz można korzystać z Hoteli Google sprawniej. Wyszukiwarka oznacza obszary miasta z interesującymi nas miejscami, np. restauracjami czy sklepami. Dzięki temu możemy wybrać hotel, z którego będziemy mieli najbliżej do interesujących nas miejsc. Tu widać dzielnice Warszawy z największym zagęszczeniem restauracji - w sam raz na city break dla smakoszy!



Zrzut ekranu z Google Podróże. Mapy Google 2022, zrzut ekranu

