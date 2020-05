Górnicy, jesteśmy z Wami. Śląsk Was wspiera, bo to czas solidarności społecznej

W obliczu pandemii, która dotyka w jakimś stopniu cały świat, całą Europę i wszystkie polskie regiony, powinniśmy wspólnie, zjednoczeni, stanąć do walki. To czas na pokazanie solidarności wobec wszystkich chorych, ich rodzin, a także wobec ludzi, którzy tracą pracę, przedsiębiorców. To też czas na pokazanie solidarności wobec górników.

Ciężko pracują w najtrudniejszych warunkach. Bez wyboru, który miało wielu z nas: może praca zdalna? Może w innych godzinach? Może założę rękawiczki, maskę, będę unikał współpracowników?

Najpewniej decyzja o masowym testowaniu górników zapadła za późno, wkrótce przyjdzie czas na rozliczanie władz, może też władz spółek. Lecz dziś nie czas na gorączkę i lęki. Dziś czas na solidarne działanie.