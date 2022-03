Górnicy PGG wskażą o ile mniejsze wypłaty otrzymali w 2022 roku. Żądają zaległych pieniędzy i podwyżek. Nie wykluczają kolejnych protestów

Jakiego rzędu podwyżki mają na myśli związkowcy?

- Co najmniej takiego, jak w innych spółkach. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej wyniosły one 10 proc. Jedynym naszym celem jest to, żeby zarabiać na takim samym poziomie, jak wcześniej. Inflacja sięga już prawie 9 proc., wkrótce może być to liczba dwucyfrowa. Pieniądze, które zarabia górnik, są obecnie mniej warte niż przed wzrostem inflacji, to oczywiste - przekonuje Bogusław Ziętek.