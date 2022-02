Górnicy PGG wskażą o ile mniejsze wypłaty otrzymali w 2022 roku. Żądają zaległych pieniędzy i podwyżek. Nie wykluczają kolejnych protestów

Blisko 70 proc. górników PGG straciło na Polskim Ładzie

Wypłaty dla górników PGG za styczeń i luty, biorąc pod uwagę także przewidzianą na ten okres "czternastkę", były pomniejszone co najmniej o kilkaset złotych. Jak informują, powołując się na dane spółki, aż 50 proc. z nich otrzymało na konto od 500 do 1000 zł mniej niż powinno. 10 proc. jest z kolei stratna na kwotę wyższą niż 1000 zł, a kolejne 10 proc. na niższą niż 500 zł.

Oznacza to, że pomniejszone wypłaty w 2022 roku otrzymało aż 70 proc. górników PGG. Według nich jest to spowodowane Polskim Ładem. Aktualnie związkowcy prowadzą zbiórkę oświadczeń od górników, w których wskazują, o ile dokładnie mniejsze były ich wypłaty w 2022 roku. Zostaną one zaprezentowane zarządowi górniczej spółki w piątek, 18 lutego.