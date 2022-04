Ile wydamy w tym roku na święta? Koszyczek wielkanocny w 2022 droższy niż zwykle? Tak wyglądają ceny produktów przed Wielkanocą Mikołaj Wójtowicz

Największy wybór dotyczy chyba wielkanocnych wędlin. Wśród szynek w Biedronce możemy spotkać szynkę konserwową 200g w plasterkach za 3,99 zł (28,50 zł/kg), szynkę farmerską 19,90 zł za kg (1,99/100g) oraz szynkę "doskonałą w smaku" Duda 29,90 zł/kg (2,99 zł/kg). [polecany] 22756363 [/polecany] W Kauflandzie znajdziemy szynkę białą 2,59 zł za 100g, beskidzką 1,79 zł za 100g oraz wieprzową extra (opakowanie 140-148g – 4,99 zł (35,65-33,72 zł za 1 kg) Podobnie duży wybór jest wśród kiełbas nadających się do wielkanocnego koszyka. W Biedronce można się zdecydować na kiełbasę białą surową 100g za 1,90 zł (18,99 zł za kg), a w Kauflandzie – na kiełbasę podwawelską 100g za 1,39 zł lub krakowską 250g za 6,99 zł 27,96 zł za kg). W Aldi dostępna jest np. kiełbasa biała z szynki 500 g za 9,09 zł. Arkadiusz Dembinski/Polskapresse Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Koszyczek wielkanocny w 2022 pochłonie więcej pieniędzy niż w roku poprzednim? To zależy od produktów, które do niego włożymy. Inflacja wpłynęła na wzrost cen i za artykuły, bez których nie wyobrażamy sobie Wielkanocy trzeba będzie zapłacić więcej. Sprawdź, jak wygląda sytuacja w sklepach i ile przyjdzie ci zapłacić za to, co trafi do koszyczka wielkanocnego.