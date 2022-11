Import samochodów. Szokujące dane dotyczące sprowadzanych aut

Zdecydowaną większość sprowadzonych pojazdów - dokładnie 57 678 sztuk - stanowiły samochody osobowe, których rejestracje wykazały drastyczny spadek w tym roku - o 20,7%. Widać, że kryzys rozlewa się również na mały biznes. Import samochodów użytkowych - 5 046 sztuk - to najmniejszy wynik październikowy od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wskaźnik spadku w skali roku - o 23,8% jest drugim najbardziej dotkliwym w tym roku.

Łącznie import po 10 miesiącach wynosi 657 839 aut i jest to o 17,4% mniej niż rok wcześniej. Wiele wskazuje na to, że na koniec roku skumulowany import nie przekroczy 800 tys. sztuk. Ostatnio wynik poniżej tego poziomu odnotowano w 2013 roku (759 455 szt.). Liczba rejestracji używanych samochodów osobowych spadła na przestrzeni roku również o 17,4%, do 601 010 sztuk, a samochodów dostawczych - o 17,7%, do poziomu 56 829 sztuk.