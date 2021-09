Imprezy w woj. śląskim w najbliższy weekend! Zobacz co będzie się działo 24-26 września

Przed nami ostatni weekend września. Koniec wakacji studenckich i początek finałowego kwartału roku. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was przegląd najciekawszych imprez w województwie śląskim.

Fanów muzyki zapraszamy na koncert Patrycji Markowskiej, koncert zespołu Raz Dwa Trzy, czy letnie spotkanie z orkiestrą. Dla kinomanów polecamy kino na leżakach, a tych którzy chcą potupać nóżką, w rytm gorących rytmów, namawiamy na warsztaty taneczne. Znajdzie się także nie lada gratka dla poszukiwaczy... MIŁOŚCI. Katowicki speed dating, czyli wieczór pełen towarzyskich spotkań ;)

Kolejnym wydarzeniem, na które serdecznie Was zapraszamy jest Festiwal Empatii w Dąbrowie Górniczej. To impreza podzielona na wiele bloków tematycznych. W ramach tego spotkania czekają na was koncerty, spotkania literackie, panele dyskusyjne i warsztaty.

Zobacz co jeszcze będzie się działo w weekend 24-26 września 2021!