Olbrzymie szerszenie azjatyckie są nazywane zabójcami wśród owadów. Ich obecność w USA jest niebezpieczna dla ludzi oraz dla rodzimej populacji pszczół. Agresywny owad ma także swoje gniazda w Europie, w tym w niemieckiej Hesji. Czy ma szansę na dotarcie do Polski? Które inwazyjne gatunki owadów pojawiły się już w naszym kraju?

Inwazje owadów w Polsce i na świecie

Ocieplanie klimatu to jeden z wielu czynników umożliwiający gatunkom inwazyjnym osiedlanie na nowych terenach i adaptację do nowych biocenoz. W rozprzestrzenianiu gatunków inwazyjnych bardzo dużą rolę odgrywa ich ,,zawlekanie". Ten proces związany jest z globalizacja handlu, rozwojem transportu.

Co nam zagraża ze strony owadów, których jeszcze kilka lat temu tutaj nie było? Które z nich pojawiły się już w Polsce?

Gigantyczne szerszenie w USA zagrożeniem dla człowieka

Szerszenie azjatyckie mogą żądlić ludzi, a ponieważ jad, którym dysponują, zawiera neurotoksynę, dla niektórych zdarzenia te mogą okazać się śmiertelne - Seth Truscott, Uniwersytet Stanu Waszyngton.

Szerszenie azjatyckie niszczą populację pszczół

Czy szerszeń azjatycki dotrze do Polski?

Pytanie, czy w ogóle możemy się go spodziewać, jest pytaniem zasadniczym. Nie wiemy, czy jest w stanie osiedlić się na naszych terenach, czy jest w stanie się rozmnażać, założyć trwałe populacje. Nasz rodzimy gatunek szerszenia Vespa crabro jest bardzo silną populacją i nie wiadomo, czy nie podejmie swoistej walki z nowym gatunkiem. Wiele niewiadomych, zbyt wiele by wyciągać jakiekolwiek wnioski w chwili obecnej.

Wraz ze zmianą klimatu na cieplejszy migruje fauna i flora. Owady ciepłolubne, które niegdyś były spotykane jedynie w tropikach, coraz częściej pojawiają się w Europie, gdzie wzrost temperatur zapewnił im optymalne warunki do życia. Nie jest to jedyny czynnik wpływający na migrację gatunków. Dr Przemysław Zięba, członek Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego, wskazuje:Oznacza to, że za wędrówki owadów w dużej mierze odpowiedzialny jest człowiek. Dr Zięba dodaje, iżIch obecność może negatywnie wpłynąć na środowisko oraz na nasze zdrowie.Nie tylko Europa boryka się z problemem inwazji nieznanych wcześniej gatunków. Podobna bolączka dotknęła stan Waszyngton w USA. Odnotowano tam obecność największych szerszeni świata: azjatyckichW jaki sposób zagrażają człowiekowi i środowisku?Użądlenie szerszenia azjatyckiego może być dla ludzize względu na reakcję alergiczną, którą wywołuje jego jad. W samej Japonii co roku umiera przez niego nawet 40 osób.Dr Zięba uspokaja, wskazując że szerszeń azjatycki co prawdastanowi także zagrożenie dla rodzimej populacji owadów, bowiem jego pożywieniem są pszczoły. Jest także bardziej agresywny niż znany nam szerszeń europejski. Odkąd pojawił się w Stanach Zjednoczonych, amerykańscy pszczelarze obserwują liczne przypadki martwych pszczół. Jest to niezwykle niepokojące w momencie, w którym populacja tych pożytecznych owadów maleje.Seth Truscott z Uniwersytetu Stanu Waszyngton wskazuje, żeSzerszeń azjatycki toktórego rozpiętość skrzydeł sięga ponad 7,5 cm. Oryginalnie występuje we wschodniej Rosji, Azji południowej i południowo-wschodniej. W 2004 roku szerszeń trafił do Francji prawdopodobnie z transportem chińskiej porcelany i od tego czasu powiększa swój zasięg średnioObecnie rozprzestrzenia się we wszystkich kierunkach Europy, zaś położone najbliżej Polski skupisko jego gniazd znajduje się w niemieckiej Hesji. Czy to oznacza, że pojawi się w Polsce?- Dr Przemysław Zięba, członek Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego.Które inwazyjne gatunki owadów pojawiły się w Polsce do tej pory?