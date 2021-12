Jak będzie funkcjonować komunikacja miejska podczas świąt i w sylwestra? Kilkadziesiąt linii ze zmienionymi rozkładami jazdy

Spore zmiany rozkładach jazdy ZTM

Przed nami święta Bożego Narodzenia, sylwester, Nowy Rok i Święto Trzech Króli. Jak będzie w tym okresie funkcjonować komunikacja miejska?

– Czekają nas spore zmiany. Apelujemy zatem, aby przed wyjściem z domu na przystanek sprawdzać rozkłady jazdy w internecie. Przed podróżą warto zajrzeć na naszą stronę internetową, w szczególności do zakładki Komunikaty – podpowiada rzecznik prasowy Zarządu Transportu Metropolitalnego Michał Wawrzaszek. – Musimy elastycznie dostosowywać rozkłady jazdy, nie tylko do możliwości przewoźników oraz samorządów, ale przede wszystkim do niestandardowych w okresie świąteczno-noworocznym potrzeb pasażerów – dodaje Wawrzaszek.