Jak rozwiązać problem bezdomności zwierząt w Polsce? Istnieje tylko jedno skuteczne rozwiązanie

Według Raportu rocznego Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2020 do schronisk trafiło prawie 125 tys. psów i kotów. Świadczy to o tym, że bezdomność zwierząt w Polsce cały czas utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie i wiele z nich może liczyć jedynie na betonowy boks w jednym ze schronisk zamiast wygodnej kanapy we własnym domu. Należy też mieć na uwadze, że zwierząt szukających domów jest znacznie więcej, niż pokazują statystyki, które nie obejmują zwierząt przebywających pod opieką organizacji pozarządowych.