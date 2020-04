Jak są otwarte sklepy przed świętami? Wielkanoc 2020. Godziny otwarcia marketów: Biedronki, Lidla, Kauflandu, Auchan i Netto? [8.04.2020]

Co więcej, w tygodniu przedświątecznym - tj. od wtorku do piątku (7-10 kwietnia) - sklepy Biedronka będą czynne przez całą dobę .

Wszystko po to, by klienci mieli szansę zakupu żywności, nawet przy nowych niższych limitach osób w placówkach handlowych

Kilka dni temu sieć Biedronka poinformowała o tym, że w reakcji na nowe zmiany w prosperowaniu placówek handlowych, od czwartku 2 kwietnia zostaną wydłużone godziny otwarcia. Oznacza to, że sklepy będą czynne od godz. 6:00 do 24:00 . Co istotne, bez przerwy technicznej w środku dnia.

To właśnie dzięki temu posunięciu Polacy będą mogli w sposób komfortowy i bezpieczny zrobić zakupy na Wielkanoc.

Naszym zobowiązaniem wobec polskich klientów jest to, by umożliwić im zakup produktów spożywczych, nawet w tych szczególnych okolicznościach. Jednocześnie jesteśmy świadomi celów i znaczenia nowych regulacji i robimy wszystko co konieczne, by Biedronka była miejscem bezpiecznym dla klientów i pracowników. Dlatego uwzględniając nowe zarządzenia, wydłużamy godziny pracy sklepów, by móc obsłużyć wszystkich klientów, zapewniając jednocześnie większe bezpieczeństwo i komfort

- tłumaczy dyrektor operacyjny sieci Biedronka, Paweł Stolecki.

Lidl otwarty przez 24h

Wśród placówek handlowych, które wydłużyły swoje godziny pracy znalazł się także Lidl. Który od czwartku, 2 kwietnia jest do dyspozycji klientów od godziny 6:00 do 24:00. Ale to nie koniec! Część sklepów - jak np. w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Gdańsku czy Gdyni - funkcjonować będzie w trybie całodobowym.