Jak się zachować podczas trzęsienia ziemi? Lepiej zostać w domu czy wyjść na zewnątrz? Sprawdź, jak zadbać o własne bezpieczeństwo

Szyby się trzęsą w twoim mieszkaniu? Zobacz, czy zostać w domu w czasie trzęsienia ziemi

Jesteś wewnątrz budynku i zaczynasz odczuwać niepokojące wstrząsy? Może to niestety świadczyć, że zaskoczyło cię w domu, biurze czy hotelu trzęsieniu ziemi. Nawet jeśli jego epicentrum jest kilkaset kilometrów od miejsca, gdzie aktualnie przebywasz, istnieje duże prawdopodobieństwo, że na własnej skórze odczujesz jego negatywne skutki.

Silne wstrząsy zastały cię w domu. Zobacz, co robić podczas trzęsienia ziemi. Angelo_Giordano/Pixabay.com

Jak należy zareagować w tej sytuacji? Czy lepiej jod razu uciekać z budynku, a może bezpieczniej jest zostać w zamkniętym pomieszczeniu, aż wszystko się nieco uspokoi? Najważniejsze, żeby w czasie trzęsienia ziemi łatwo nie wpaść w panikę i starać się zachować spokój! Jeśli w czasie wstrząsów jesteśmy w budynku, to pozostańmy w środku do momentu, aż wstrząsy ustaną.. Kluczowe w tej sytuacji jest zadbanie o własne bezpieczeństwo i szybkie znalezienie najlepszego sposobu na ochronienie głowy czy karku, przed spadającymi w czasie silnych wstrząsów przedmiotami (np. poduszką, książką, rękami, kaskiem do jazdy na rolkach czy rowerze).