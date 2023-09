Jak zachęcić młodzież do wybierania szkół technicznych i zawodowych? Pamiętaj o tych kluczowych aspektach

Kształcenie zawodowe w Polsce. Jaki jest wybór?

Kwalifikacje zawodowe można zdobyć także po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia, trwającej 3 lata. Uczniowie, którzy po tym czasie decydują się na dalszą edukację, mogą pójść do 2-letniej szkoły branżowej II stopnia, uzyskując tytuł technika i zdając maturę, co otwiera im drzwi na studia.

Pierwsza z nich trwa 5 lat. Absolwenci mogą podejść do egzaminu zawodowego, uzyskując kwalifikacje zawodowe oraz zdać maturę, a następnie mogą iść na studia, do szkoły policealnej lub zdecydować się w pełni na karierę zawodową.

Jeśli mówimy o edukacji zawodowej, warto uporządkować podstawy na temat systemu edukacji w Polsce. W szkołach ponadpodstawowych przygotowujących do zawodu mamy do wyboru technikum oraz szkołę branżową I i II stopnia.

Co dają kwalifikacje zawodowe po technikum lub szkole branżowej?

Gdzie zazwyczaj absolwenci liceów podejmują pierwszą pracę?

Matura i zawód: dwa w jednym w 5 lat

Nauka w technikum trwa o rok dłużej niż w liceum ogólnokształcącym, co pozwala na pogłębienie wiedzy w wielu dziedzinach. Uczniowie zdobywają porównywalny zakres wiedzy ogólnej, jak ich koledzy z liceum, co oznacza, że mają większość przedmiotów ogólnych na podobnym poziomie. Jednak to, co wyróżnia technikum, to lekcje z przedmiotów zawodowych, które zależą od wybranego kierunku. To konkretne umiejętności i wiedza, której nauczysz się tylko w technikum.