Jak zwalczać drożyznę? Artykuł z Ilustrowanego Kuryera Codziennego sprzed 100 lat! Jan Świrski

Sto lat temu państwo Polskie dopiero odradzało się po 123 letniej nieobecności na mapach. Samo połączenie trzech zaborów w jedno państwo wymagało wielkiego wysiłku i sprawiało nie lada problemy. Do tego powojenny ogólnoświatowy kryzys, strajki robotnicze, deficyt budżetowy... Wszystko to złożyło się na inflację, która w 1922 roku jeszcze nie doszła do swego apogeum. Aby naświetlić problem z szerszej perspektywy, nie tylko historycznej, ale i ekonomicznej, o komentarz poprosiliśmy wybitnego ekonomistę, Pana Andrzeja Sadowskiego, założyciela i prezydenta Centrum im. Adama Smitha