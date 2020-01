Jak żyć ekologicznie? Zapytaj swoich dziadków

Nasi dziadkowie powinni być dla nas wzorem, jeśli chodzi o wiele proekologicznych zachowań. To oni byli wychowywani w czasach, gdy w sklepach czasami trudno było znaleźć podstawowe produkty spożywcze, a o mleku bez laktozy, wegańskich kotlecikach czy bezglutenowych ciasteczkach nikt nie słyszał. Dorastanie w tamtych czasach nauczyło naszych dziadków czegoś, czego dziś nam, pokoleniu XXI wieku, brakuje: szanowania tego, co się ma i niemarnowania żywności.

Eko-babcia, eko-dziadek

Ekologicznych wzorców do zaczerpnięcia od starszych osób jest mnóstwo. Zacznijmy od wspomnianego wcześniej niemarnowania żywności, którą młodsze pokolenia wyrzucają na potęgę. U naszych dziadków, niezjedzone ziemniaki mogą posłużyć jako baza do kopytek czy klusek, niedzielny rosół w poniedziałek staje się pomidorową, a wysuszona, kilkudniowa kiełbasa jest idealnym dodatkiem do jajecznicy. Jeśli coś jest otwarte w lodówce, trzeba to zjeść, nie może się zmarnować. Dziś nazywamy to less-waste, a dla starszych osób to codzienność.

Czego jeszcze możemy się nauczyć? Szacunku do tego, co mamy. Starsze osoby nie ulegają w tak dużym stopniu powszechnemu konsumpcjonizmowi z prostej przyczyny. Jeśli coś się nie zepsuło, to po co kupować nowe? Każdy z nas powinien zadać sobie to pytanie przed kupnem kolejnej pary spodni, koszuli czy najnowszego smartfona. A jeśli już coś się zepsuje lub zużyje - spróbujmy to naprawić albo wykorzystać ponownie. Podarta koszulka?_Nie wyrzucajmy, nada się na szmatki. Słoik po ogórkach? Zapytajcie dziadków!

Ekoprezenty dla dziadków

Jeśli jeszcze nie kupiliście prezentów dla swoich bliskich, warto pomyśleć nad czymś przydatnym, a jednocześnie przyjaznym środowisku. Najprostszym wyborem będzie książka: arabski romantyk dla babci czy polityczna literatura faktu dla dziadka mogą zdać egzamin. Dobrym pomysłem może być również książka-poradnik o ogrodzie czy zdrowiu. Na pewno się ucieszą!

Jeśli szukamy czegoś innego, spróbujmy z praktycznymi dodatkami do domu. Silikonowa mata do pieczenia z pewnością ucieszy każdą babcię piekącą ciasta. Bawełniane/lniane torby do przechowywania warzyw i pieczywa pomogą zachować ich świeżość na dłużej. Materiałowe worki na produkty na wagę pomogą ograniczyć zużycie plastikowych zrywek. Możemy także pokusić się o zakup dzbanka na wodę z filtrem, dzięki któremu nasi dziadkowie ograniczą kupowanie butelkowanej wody. A jeśli chcemy zrobić najlepsze wrażenie, w prezencie podarujmy coś własnoręcznie zrobionego, np. ciasto z dedykacją.