Jaka jest sytuacja uczniów z Ukrainy w Polsce? Oto najnowszy raport o dzieciach zza wschodniej granicy w szkołach i nie tylko

Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad uczniem/uczennicą ma obowiązek złożenia do gminy, na terenie której przebywają, oświadczenia o kontynuacji przez tego ucznia kształcenia w ukraińskim systemie oświaty. Okazuje się jednak, że nie wszyscy realizują ten obowiązek.

– Oznacza to, że nie wiemy dokładnie, ilu uczniów i uczennic, którzy uciekli do Polski z terenów Ukrainy, znajduje się aktualnie poza jakimkolwiek systemem oświaty. Bazując na danych PESEL UKR, to ok. 200 tys. dzieci, które być może uczą się w Ukrainie, a być może wcale – komentuje Anna Mikulska, specjalistka ds. badań Amnesty International.