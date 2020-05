Jaki związek ma miesiąc naszego urodzenia z ryzykiem zachorowania na pewne choroby? Sprawdź, co odkryli naukowcy

Swoje badania naukowcy oparli na danych ponad 1,7 mln pacjentów. Do analizy opracowali specjalny program, który porównywał dane osób urodzonych w latach 1900-2000 i byli pacjentami kilku amerykańskich szpitali między 1985 a 2013 rokiem.

Miesiąc a choroby

Naukowcy są zdania, że powiązanie miesiąca, w którym przyszliśmy na świat z chorobami, ma związek m.in. z tym, na jakie warunki środowiskowe jest narażona kobieta w ciąży i jak wpływają one na jej układ odpornościowy. Apelowali jednak o to, aby nie popadać od razu w panikę. Podkreślali, że oczywiście znaleźli pewne prawidłowości, jednak samo ryzyko zachorowania jest relatywnie niskie. Pamiętajcie, że znacznie większy wpływ na nasze zdrowie mają inne czynniki, do których należą m.in. dieta, tryb życia, ogólna kondycja organizmu czy obciążenia genetyczne.