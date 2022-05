Jakie błędy popełniamy najczęściej podczas parzenia kawy? Sposoby na idealną kawę Anna Daniluk

Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. Wiele osób pije codziennie małą czarną, aby się rano rozbudzić lub dodać sobie energii w trakcie pracy. Jak prawidłowo parzyć kawę, by cieszyć się jej przyjemnym smakiem i wydobyć z niej to, co najlepsze? Jakich błędów unikać podczas robienia kawy? Sprawdź nasze podpowiedzi.