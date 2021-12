Jakiego szampana wybrać na Sylwestra? Poznaj różne rodzaje szampanów. Jak podawać i pić szampana?

– Świętowanie nadejścia Nowego Roku najlepiej jest uczcić szampanem – mówi Jarosław Erdmann z abc-gastro.pl. – Szampan to wino pochodzące z Szampanii, czyli regionu Francji. Wino to produkowane jest z określonego rodzaju białych winogron. W tym szczególnego rodzaju winie możemy obserwować bąbelki serwowane w wysokich, strzelistych kieliszkach, które dodatkowo podkreślają smak tego trunku.

Jakie kieliszki do szampana wybrać?

Kieliszki do szampana powinny być o pojemności 150–180 mililitrów i mieć wąską, długą nóżkę. Szampany generalnie dzielą się na: bardzo wytrawne, wytrawne, półwytrawne, półsłodkie oraz słodkie. Największą część szampanów stanowią wina wytrawne. Tego typu alkohole zawsze podajemy schłodzone do temperatury ok. 6–9 stopni Celsjusza.