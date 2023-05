Jazda pod prąd. Jaki mandat w 2023 roku?

Co grozi za jazdę pod prąd?

Za niezastosowanie się do znaku B-2 "zakaz wjazdu" grozi mandat od 20 do 500 złotych i 5 punktów karnych. Zawracanie na drodze jednokierunkowej to kolejny mandat w wysokości 200 złotych.

Jazda pod prąd na drodze ekspresowej czy autostradzie jest karana bardziej surowo. Może skończyć się mandatem w wysokości 2 tysięcy złotych oraz trzymaniem 6 punktów karnych. Dodatkowo 300 zł naliczanych jest za cofanie na autostradzie i drodze ekspresowej.