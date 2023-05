Jeep Grand Cherokee 4xe. Pierwsza jazda, wrażenia, ceny, wyposażenie, dane techniczne

Jedną z unikalnych cech Grand Cherokee 4xe jest Jeep Quadra-Lift, czyli zawieszenie pneumatyczne z elektronicznym układem adaptacyjnego tłumienia. System ten zapewnia imponujący prześwit wynoszący nawet 27,5 cm i możliwość brodzenia na głębokości do 61 cm. Automatycznie dostosowuje się do zmieniających się warunków drogowych, zapewniając większy komfort, stabilność i kontrolę.

Jeep Grand Cherokee to fantastyczne auto, przestronne, komfortowe i świetnie wyciszone, doskonale sprawdzające się również w trudnym terenie. Niestety, jednym z jego głównych problemów jest cena.

Jeep Grand Cherokee 4xe. Stylistyka nadwozia i wnętrze

Najnowsza generacja Jeepa Grand Cherokee to wszechstronny SUV, który łączy męskość i elegancję. Podstawowy wariant nawiązuje do tradycji marki, będąc surowym i pozbawionym wielu wodotrysków i gadżetów, natomiast wyższe wersje oferują luksusowe funkcje i ekskluzywne materiały. To sprawia, że Grand Cherokee przestaje być zwykłym, wygodnym SUV-em i zamienia się w wysublimowanego biznesmena, którego trudno odważyć się skrytykować. Czy taki był zamysł producenta? Wielu może mieć wątpliwości, szczególnie sprawdzając cenę topowej wersji, ale o tym za chwilę. Zresztą trudno wciąż ukrywać fakt, że wiele popularnych producentów zauważyło lukę na rynku i postanowiło wejść w segment „premium”. Ceny nowych samochodów bardzo się wyrównały i porównanie topowego Peugeota 3008 z silnikiem hybrydowym plug-in do Volvo XC60 jest całkowicie uzasadnione. Spójrzcie na ceny - są szokujące, prawda?

Nic więc dziwnego, że Jeep przy tworzeniu nowego Grand Cherokee zaczerpnął inspiracji od takich marek jak BMW, Mercedes, Audi czy właśnie Volvo. Oczywiście, charakter tych samochodów jest zupełnie inny, ale to nie zmienia faktu, że Grand Cherokee prezentuje się fantastycznie! Na prezentacji miałem okazję porównać dwie skrajne wersje wyposażeniowe nowego Jeepa Grand Cherokee - wypasiony i luksusowy Summit Reserve oraz bardziej terenowy Trailhawk. Summit Reserve jest flagowym modelem z najwyższej półki i oferuje technologiczne rozwiązania oraz wyposażenie, które wyróżnia go na tle innych SUV-ów. Znajdziemy tam między innymi 21-calowe polerowane felgi, wysokiej jakości wykończenie wnętrza z tapicerką ze skóry Palermo, elementy z naturalnego drewna orzechowego, 19-głośnikowy system audio McIntosh oraz 10-calowy ekran dla pasażera. Przyznam, że jazda tym modelem zapewnia fenomenalny komfort i wyciszenie nawet przy prędkości 140 km/h, ale… na nierównościach z kilku miejsc dobiegały do mnie nieprzyjemne stukania itp. Mam nadzieję, że to tylko kwestia modeli przedprodukcyjnych.

Z kolei standardowe wyposażenie Trailhawka to systemy i funkcje off-road, w tym 18-calowe koła z oponami All Terrain, rozłączany przedni stabilizator oraz liczne systemy wspomagające jazdę w trudnym terenie. Choć ta wersja wygląda mniej szykownie i bardziej surowo, to z pewnością spełni oczekiwania miłośników Jeepa i charakteru terenowego pojazdu. Mimo pewnych braków w komforcie, takich jak głośne opony i mniejsza kontrola na suchej i równej nawierzchni, czy brak audio McIntosh, Trailhawk jest idealny dla osób ceniących sobie jazdę w trudnym terenie. Wybór między tymi dwoma modelami byłby dla mnie trudny, ponieważ Trailhawk prezentuje się bardzo bojowo i z pewnością przyciągnąłby uwagę np. w zielonym, matowym lakierze (niestety brak takowego w ofercie), ale z drugiej strony, czerwony Summit z jasną tapicerką wygląda po prostu fantastycznie!

Jeep Grand Cherokee 4xe. Dane techniczne i wrażenia z jazdy

Według producenta, nowy Jeep Grand Cherokee 4xe oferuje świetne możliwości terenowe oraz doskonałą dynamikę jazdy na normalnych drogach, włącznie z autostradami. Zazwyczaj nie ufam takim marketingowym wypowiedziom, ale miałem okazję przetestować to auto w różnych warunkach i muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Dzięki dwóm systemom napędu 4x4 - Quadra-Trac II i Quadra-Drive II z tylnym elektronicznym mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu (eLSD), Grand Cherokee 4xe zapewnia słynne już dla tej marki możliwości terenowe. Oba systemy posiadają aktywną skrzynię rozdzielczą, która poprawia przyczepność i przenosi moment obrotowy na koła z najlepszą trakcją. Oczywiście, dla miłośników jazdy w terenie, dostępna jest wersja Trailhawk, ale Summit Reserve również radzi sobie bardzo dobrze, chociaż szkoda tych pięknych felg!

Jedną z unikalnych cech Grand Cherokee 4xe jest Jeep Quadra-Lift, czyli zawieszenie pneumatyczne z elektronicznym układem adaptacyjnego tłumienia. System ten zapewnia imponujący prześwit wynoszący nawet 27,5 cm i możliwość brodzenia na głębokości do 61 cm. Automatycznie dostosowuje się do zmieniających się warunków drogowych, zapewniając większy komfort, stabilność i kontrolę. Wysokość zawieszenia można regulować manualnie lub wybierając tryb jazdy. Na przykład, tryb Sport opuszcza zawieszenie na sam dół, zapewniając największą stabilność, a tryb Normal dostosowuje się do warunków, na przykład przy wyższych prędkościach maksymalnie obniżając się, poprawiając aerodynamikę. Jest również zaawansowany system zarządzania trakcją Selec-Terrain, który pozwala wybrać najkorzystniejsze ustawienia napędu w celu uzyskania optymalnych osiągów. System ten elektronicznie koordynuje rozdział momentu obrotowego 4x4, układ hamulcowy, właściwości jezdne, zawieszenie, otwarcie przepustnicy, zmianę przełożeń, pracę skrzyni rozdzielczej oraz systemów kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy, układu (ABS) i czułości układu kierowniczego. Grand Cherokee 4xe jest naprawdę zaawansowanym pojazdem pod tym względem. Jeśli ktoś myślał, że nowy Grand Cherokee stał się senną bulwarówką, to jest w dużym błędzie.

System Selec-Terrain oferuje pięć różnych trybów jazdy (Auto, Sport, Rock, Snow, Mud/Sand), co pozwala na idealne dopasowanie do różnych warunków terenowych. W Jeepie Grand Cherokee 4xe wprowadzono także innowacyjny system odłączania napędu przedniej osi. Gdy warunki na drodze nie wymagają napędu na wszystkie koła, system automatycznie odłącza napęd przedniej osi, co zmniejsza opory układu napędowego i zwiększa oszczędność paliwa. Jeśli jednak zajdzie potrzeba, napęd na cztery koła włączy się automatycznie. Choć niektórzy tradycjonaliści mogą woleć starsze wersje Jeepa, to Grand Cherokee 4xe oferuje niezwykle wydajny i przemyślany system napędu, który pozwala na pełną kontrolę i dostosowanie do każdego terenu. Dla tradycjonalistów? No nie wiem… dla tych, którzy wolą nowoczesne rozwiązania? Jak najbardziej! Pewnym rozczarowaniem może być jednak to, co znajduje się pod maską. Pod maską nie ma już dużej i pięknie brzmiącej jednostki napędowej, a zamiast niej znajduje się hybryda typu plug-in. Układ napędowy 4xe łączy ze sobą silnik benzynowy o pojemności 2,0 litra z turbodoładowaniem, dwa silniki elektryczne, ośmiostopniową, automatyczną skrzynię biegów TorqueFlite oraz systemy napędu Jeep 4x4. Cały układ generuje imponującą moc 380 koni mechanicznych i moment obrotowy wynoszący 637 Nm. Dzięki zastosowaniu 400-woltowego, 96-ogniwowego pakietu akumulatorów litowo-jonowych, model ten może przejechać do 48 km w trybie całkowicie elektrycznym w cyklu mieszanym. Pamiętajmy jednak, że emocje nie są dostarczane wyłącznie przez cyferki. Auto jest dynamiczne, elastyczne i świetnie reaguje na pedał gazu. Niestety, w trakcie cięższej pracy silnika spalinowego, brzmienie staje się mechaniczne i niestety, pozbawione finezji. W trakcie jazdy w trybie E-Save (czyli z oszczędzaniem baterii), samochód zużył około 12 l/100 km. Podobne wyniki mogłem osiągnąć niedawno podczas testu Jaguara F-Pace SVR.

Kiedy Jeep Grand Cherokee 4xe trafi na rynek i ile będzie kosztował?

Można już składać zamówienia na nowego Jeepa Grand Cherokee, choć na oficjalnej stronie producenta nie ma jeszcze cenników. Wiadomo jednak, że cennik startuje od poziomu 379 000 złotych za wersję Limited, za wersję Trailhawk trzeba zapłacić 398 000 złotych, odmiana Overland to już wydatek 420 000 złotych, a topowa Summit Reserve – 460 000 złotych. W tej odmianie znajdziemy m.in.:

polerowane/lakierowane obręcze aluminiowe 21"

system Night Vison z wykrywaniem pieszych/zwierząt

tapicerka skórzana Palermo z perforowaniem

fotel kierowcy i pasażera z funkcją masażu pleców

wentylowana tylne siedzenia

podsufitka Deluxe

asystent parkowania równoległego i prostopadłego z funkcją wyjazdu z miejsca parkingowego Rozumiem właściwości jezdne, charakter, przestrzeń, komfort itp., ale Audi Q7 w wersji 60 TFSI e (moc systemowa 462 KM i 3.0 V6 pod maską) kosztuje 413 000 złotych. Tak jak wspominałem – zaciera się granica pomiędzy markami premium i popularnymi.

Podsumowanie

Nawet podstawowa wersja przekracza ceny większości aut w segmencie premium, a topowa odmiana (po doposażeniu) może kosztować blisko 500 000 złotych, co dla wielu może być zbyt wysoką kwotą. Osoby rozważające taką inwestycję muszą dokładnie przeanalizować swoje potrzeby. Jeśli dla nich kluczowe są właściwości terenowe, Grand Cherokee jest niezrównany, ale jeśli nie jest to priorytet, na rynku dostępnych jest wiele alternatyw, wśród których można znaleźć auto spełniające oczekiwania w niższej cenie.

Porównanie Jeepa Grand Cherokee 4xe do wybranych konkurentów: Jeep Grand Cherokee 4xe 2.0 Turbo 380 KM (AT8) Audi Q7 3.0 60 TFSI e 462 KM (AT8) Ford Explorer 3.0 EcoBoost PHEV 457 KM (AT10) Cena (zł, brutto) od 379 000 od 413 600 od 424 300 Typ nadwozia/liczba drzwi SUV/5 SUV/5 SUV/5 Długość/szerokość (mm) 4914/1968 5063/1970 5049/2107 Wysokość (mm) 1801 1741 1778 Rozstaw osi (mm) 2964 2995 3025 Pojemność bagażnika (l) 1068/2005 650/1835 330 (7 os.)/2274 Liczba miejsc 5 5 5 Masa własna (kg) 2415 2385 2391 Pojemność zbiornika paliwa (l) 72 75 68 Napędzana oś 4x4 4x4 4x4 Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, 8-stopniowa automatyczna, 8-stopniowa automatyczna, 10-stopniowa Osiągi



Moc (KM) 380 (systemowa) 462 457 Moment obrotowy (Nm) 637 (systemowy) 450 (silnik spalinowy) 515 (silnik spalinowy) Przyspieszenie 0-100 km/h (s) b.d. 5,4 6,0 Prędkość maksymalna (km/h) b.d. 240 230 Średnie spalanie (l/100km) 2,6 (WLTP) 2,5 (WLTP) 3,1 (WLTP) Zasięg na baterii (km) 48 (WLTP) 48 (WLTP) 42 (WLTP)

