Jesienne seanse na ekranach Heliosa! Repertuar zawiera produkcje dla dzieci i dorosłych

24 września dorosłym widzom krew w żyłach zmrozi film „Żeby nie było śladów”, wyróżniający się rewelacyjnym scenariuszem opartym na prawdziwej historii i doskonałą grą aktorską Sandry Korzeniak, Tomasza Ziętka oraz Mateusza Górskiego. Polska, rok 1983. W kraju, mimo zawieszenia, wciąż obowiązuje stan wojenny, mający na celu zduszenie solidarnościowej opozycji. 12 maja Grzegorz Przemyk, syn opozycyjnej poetki, zostaje zatrzymany i ciężko pobity przez patrol milicji. Chłopak umiera po dwóch dniach agonii. Jedynym świadkiem śmiertelnego pobicia jest jeden z kolegów Grzegorza, Jurek Popiel, który decyduje się walczyć o sprawiedliwość i złożyć obciążające milicjantów zeznania. Początkowo aparat państwowy bagatelizuje sprawę. Jednak gdy ponad 20 tysięcy ludzi przemaszeruje przez ulice Warszawy za trumną Przemyka, władza decyduje się użyć wszelkich narzędzi przeciwko świadkowi i matce zmarłego, aby ich skompromitować i zapobiec złożeniu przez Jurka zeznań w sądzie.

Podczas weekendu z myślą o młodszych widzach Helios zaplanował przedpremierowe projekcje przebojowej komedii animowanej „Rodzinka rządzi”. Czy dorośli już bracia, których świat poznał cztery lata temu w filmie „Dzieciak rządzi” mają szansę się dogadać? Przekonamy się już wkrótce! Jeśli mały kinoman woli tematykę zwierzęcą… z pomocą (i to dosłownie!) spieszy „Psi patrol” – ekranizacja serialowych przygód paczki psiaków oraz rezolutnego chłopca. Uśmiechu od ucha do ucha dostarczą też filmowy przebój: „Mała Wielka Stopa 2: W rodzinie siła”, kontynuacja bestsellerowej animacji z 2017 roku. W niedzielę, 26 września o odpowiednią dawkę niesamowitych emocji zadba „Strażak Sam” we własnej osobie podczas pozytywnych seansów z cyklu Filmowe Poranki.

Swoistym must have nadchodzących dni będzie również bilet na film „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje”. Historię Zdzisława Najmrodzkiego, gwiazdy przestępczego półświatka lat 70. i 80. XX wieku, przepełniają zwroty akcji, świetne kadry, rewelacyjna oprawa muzyczna i mistrzowska gra aktorska Dawida Ogrodnika, Roberta Więckiewicza, Jakuba Gierszała, Rafała Zawieruchy i Maszy Wągrockiej. Przedstawicielki płci pięknej mogą natomiast pokusić się o obejrzenie „Najmro” w ramach cyklicznej imprezy Kino Kobiet. 6 października pokazom filmu towarzyszyć będą również niespodzianki i konkursy.

Na fanów Patryka Vegi czeka produkcja „Small world”, w której zobaczymy m.in. Piotra Adamczyka, Julię Wieniawę, Piotra Stramowskiego i Enrique Arcego. Świat przestępczy wbrew pozorom do małych absolutnie nie należy! W repertuarze kin Helios królować też będzie polska komedia „Teściowie” – zabawna opowieść o weselu, które poprzedzi rezygnacja ze ślubu… Dwie rodziny różni wszystko: pochodzenie, status, zawartość portfela, gust. Rodzice pana młodego (Maja Ostaszewska i Marcin Dorociński) i panny młodej (Izabela Kuna i Adam Woronowicz) początkowo są w szoku. Co takiego się stało? Kto zawinił? Co z weselem? Czy witać gości? Grać muzykę? Kto pokroi tort? Od słowa do słowa uprzejme uśmiechy zamieniają się w publiczne pranie brudów. Aż wreszcie wybucha prawdziwa bomba… A tymczasem, wesele rozkręca się w szaloną imprezę. I nikomu nie przeszkadza brak młodej pary.

Miłośników nocnego kina z pewnością ucieszy zbliżający się wielkimi krokami Nocny Maraton Filmowy – pełen kina akcji, jak na Jamesa Bonda przystało! 1 października na fanów 007 czekać będą trzy filmowe odsłony przygód słynnego agenta, w tym premierowy pokaz obrazu „Nie czas umierać”. To propozycja nie do odstrzelenia (czy raczej nie do odrzucenia)! A już 27 września „Najlepsze lata” w ramach Kina Konesera – dramat, w którym dla każdego z czwórki bohaterów życie zgotowało inny scenariusz, weryfikując, nierzadko brutalnie, ich nastoletnie fantazje czy idee.

Helios słynie z projektów specjalnych. Jednym z nich jest również Kultura Dostępna, która zawita na wielki ekran z XVIII edycją już 23 września, proponując miłośnikom ambitnego kina na przystawkę obraz „Polot” w reżyserii Michała Wnuka. Karol, utalentowany i przedsiębiorczy 25-latek, dorabia w rodzinnej firmie i prowadzi własny obiecujący biznes. Gdy ojciec, instruktor lotnictwa, ginie w wypadku, na barki Karola spada obowiązek utrzymania domu i matki. Wraz z dwójką najlepszych przyjaciół stawia wszystko na jedną kartę – zamierza skonstruować innowacyjny sterowiec. Gdy na horyzoncie pojawią się duże pieniądze, młody wizjoner szybko przekona się, ile wyrzeczeń kosztuje własna firma. Karol będzie musiał ostrożnie dobierać zarówno przyjaciół, jak i biznesowych partnerów. Czy uda mu się osiągnąć sukces na własnych warunkach?

Szczegóły dotyczące aktualnego, jesiennego repertuaru kin Helios dostępne są na stronie www.helios.pl.