Jest decyzja Prezesa UOKiK w sprawie operatora kart Multisport. "Ma podjąć działania zwiększające poziom konkurencji w branży fitness"

Koniec monopolu Multisportu. Decyzja UOKiK

Jak napisano w komunikacie, wydana decyzja dotyczy jednego z wątków postępowania w sprawie antykonkurencyjnych porozumień na rynku fitness.

- Prezes UOKiK podejrzewał m.in., że spółka mogła ustalić z niektórymi sieciami fitness, aby nie współpracowały one z jej konkurentami na rynku pakietów sportowo-rekreacyjnych, w szczególności z OK System (obecnie Medicover Sport). Ponadto Benefit Systems mógł nie podejmować współpracy z klubami innymi niż te, z którymi mógł być zmowie, co mogło w nieuzasadniony sposób uprzywilejowywać pozycję tych klubów na rynku- wyjaśniono.