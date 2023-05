Juwenalia 2023 za nami. Kto wystąpił na scenach w Warszawie, Gdańsku i innych miastach? Zdjęcia i program juwenaliów Magdalena Konczal

Juwenalia 2023 w większości miejsc już za nami. To wielkie święto, na które czekali wszyscy studenci i nie tylko. Co roku w maju i czerwcu młodzi ludzie gromadzą się pod scenami w większych miastach Polski i bawią się na koncertach. To jednak niejedyna atrakcja, jaka czekała studentów i mieszkańców. Sprawdźcie program juwenaliów 2023, dowiedzcie się kto, kiedy i gdzie grał koncerty, a także obejrzyjcie fotorelacje z tych wydarzeń.