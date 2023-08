Już trwają zapisy na Salon Maturzystów Perspektywy 2023! Ruszyła rejestracja w poszczególnych województwach OPRAC.: Barbara Wesoła

We wrześniu maturzyści w całej Polsce mają szansę odwiedzać Salon Perspektyw, czyli najbardziej merytoryczne wsparcie decyzji dotyczących matury i studiów Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Salon Maturzystów Perspektywy 2023 to miejsce, gdzie maturzyści projektują swoją ścieżkę kariery. Jak co roku we wrześniu rusza ogólnopolska kampania informacyjna Salon Maturzystów Perspektywy 2023. W czternastu największych ośrodkach akademickich w Polsce Fundacja Edukacyjna Perspektywy wraz z uczelniami gospodarzami organizuje 5-29 września wydarzenie, podczas którego matura „spotyka się” ze studiami: Salon dostarcza wiedzy i o egzaminach maturalnych, i o ofercie uczelni.