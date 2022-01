Kajmak i orzechy. Przepis na pyszne, domowe batoniki. Podpowiadamy, jak zrobić domowy kajmak

Batoniki z kajmakiem. Słodka przekąska

Batoniki z kajmakiem, orzechami i polewą kakaowo-czekoladową to przekąska dla prawdziwych wielbicieli słodkości. Przygotowuje się ją bardzo łatwo i szybko. Przepis możesz urozmaicić dodając oprócz orzechów np. rodzynki lub wiórki kokosowe. Jeśli nie chcesz lub nie lubisz gotowego kajmaku, możesz zrobić go samodzielnie.

Jak zrobić kajmak?

Domowy kajmak robi się bardzo prosto. Potrzebne są:

puszka mleka skondensowanego słodzonego,

garnek do gotowania.

Puszkę mleka skondensowanego słodzonego włóż do garnka i zalej wodą. Gotuj pod przykryciem, na małym ogniu przez 2 i pół godziny. Bardzo ważne, by sprawdzać co jakiś czas, czy woda nie wyparowała i czy całkowicie przykrywa puszkę. Jeśli poziom wody się obniżył, to należy uzupełnić jej brak. Po ugotowaniu puszkę z kajmakiem trzeba wystudzić. Gotowe!