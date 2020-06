Kąpieliska w woj. śląskim 2020. Gdzie możemy bezpiecznie wypocząć nad wodą? LISTA

Sytuacja w tegoroczne wakacje jest jednak wyjątkowa w związku z pandemią koronawirusa. Na kąpieliskach obowiązują dodatkowe zasady bezpieczeństwa. Podstawową zasadą jest zachowanie dystansu społecznego, zarówno w wodzie jak i na plaży. Apeluje się również o niekorzystanie z kąpielisk przez osoby z objawami infekcji, a także te, które miały kontakt z osobami zakażonymi w ciągu ostatnich minimum 14 dni lub przebywają w kwarantannie. Zaleca się również częste mycie rąk.

Ponadto obowiązują niezmiennie nakaz stosowania się do poleceń ratowników, niepozostawianie dzieci poniżej 10. roku życia bez opieki osoby dorosłej, wyrzucanie odpadów do pojemników na śmieci oraz zakaz spożywania alkoholu i grillowania poza wyznaczoną do tego strefą.