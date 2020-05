Katowice Airport: Remont terminala B na lotnisku w Pyrzowicach. Co się zmieni? Zobacz zdjęcia z prac

Jest już nowa, przeszklona elewacja, hala odlotów została bardzo powiększona. Są nowe zewnętrzne klatki schodowe. Z zewnątrz terminal B na lotnisku w Pyrzowicach wygląda, jakby remont zbliżał się do końca. Ale w środku - kompletna demolka. Wnętrza zostały całkowicie wypatroszone. Nie ma już starych klatek schodowych i nie ma jeszcze nowych. Stanowiska odprawy są w ruinie. Ciężarówki wywożą gruz i skute płytki. wszędzie wiszą kable. Firma Promus rozbudowuje terminal w Katowice Airport. A właściwie stawia go od nowa. Nowy terminal będzie gotowy na lato 2021. Zobaczcie plac budowy w maju 2020.

Maj 2020 to dziewiąty miesiąc remontu terminala B na lotnisku w Pyrzowicach. Na jakiem etapie jest przebudowa? Ocena zależy do tego, z której strony na terminal patrzymy. Bo jeśli od frontu, od parkingu - to widać już kompletną, nową, przeszkloną elewację. Jeśli od strony płyty - widać trzy nowe dobudowane klatki schodowe, w których trwa wykańczanie i montaż wind. Te dwa elementy sugerują, że remont terminala B zbliża się ku końcowi. Ale gdy zajrzymy do środka, zobaczymy... kompletną demolkę.

W środku budynku trwa bowiem wyburzanie i demontaż starych elementów - między innymi dawnej fasady, który po rozbudowie budynku znalazła się w środku. W maju 2020 widać więc dwie konstrukcje - starej i nowej fasady - i obie zostaną, zostaną jednak ze sobą złączone. Dziś między nimi jest niewielka przerwa - zostawiona po to, by można było postawić nową ścianę nie ruszając starej.

- Można to wyjaśnić tak, że wybudowaliśmy nowa skorupę, a teraz rozbieramy starą i pracujemy w środku - mówi Jacek Kościelny z firmy Prous, która prowadzi remont. I dodaje: Budowa jest na etapie prac rozbiórkowych wewnątrz, na zewnątrz sporo prac jest już wykonanych - nowa elewacja, nowe klatki schodowe. Teraz z pracami weszliśmy do hali, w miejsca, gdzie wcześniej obsługiwano pasażerów. Tu musimy zdemontować niemal wszystko, np. stare schody ruchome i klatki schodowe, pozbyć się tych elementów a jednocześnie prowadzimy szereg prac wykończeniowych - kładziemy nowe okładziny elewacji od strony północnej, trwają prace drogowe od strony północnej, prace wykończeniowe w węzłach toaletowych.

Stawianie nowej elewacji to był skomplikowany proces.

- Aby umożliwić funkcjonowanie terminala podczas remontu, dobudowaliśmy nowy obiekt o głębokości kilkunastu metrów, zostawiliśmy starą elewację, a po wyłączeniu działalności operacyjnej terminala, przystąpiliśmy do demontażu starej fasady. Teraz, kiedy została zdemontowana, widać nowe przestrzenie, już można zobaczyć, jak będzie wyglądał terminal po zakończeniu prac w przyszłym roku - mówi Jacek Kościelny.

Kubatura terminala B zwiększy się nie tylko dlatego, że dobudowano sporą część, ale i dlatego, że przestrzeń zostanie podzielona stropami na piętra. Terminal B to najstarszy obecnie obecnie terminal na lotnisku w Pyrzowicach. Powstał w roku 2007. Latamy z niego do strefy Schengen. Ma przepustowość na poziomie 2 mln pasażerów rocznie. Po przebudowie przepustowość będzie dwa razy większa - 4 mln pasażerów rocznie. Starszy od niego teoretycznie terminal A przeszedł gruntowny remont w 2013 (wówczas wszystkie odloty, i do strefy Schengen, i poza nią, przejął właśnie terminal B), zaś w 2015 z drugiej strony B powstał terminal przylotowy C (B przestał być wówczas także terminalem przylotowym). Terminal B mocno odbiegał standardem od pozostałych terminali w Pyrzowicach. Remont planowo miał zacząć się w 2018, ale przesunięto go na rok 2019 z racji organizacji w grudniu 2018 szczytu klimatycznego COP w Katowicach.

Nowa elewacja od frontu i klatki schodowe od strony płyty to najbardziej widowiskowe zmiany. Na odmienione wnętrze trzeba będzie poczekać. Ale spójrzcie na zdjęcia, wykonane 20 maja 2020 - wewnątrz są już fundamenty pod nowy trawelator (sam trawelator też czeka na montaż) - będzie w nowej części terminala, która powstała w miejscu, gdzie wcześniej była droga. Zburzono już jedną klatkę schodową z pierwszego piętra na parter. Są nowe stropy między kondygnacjami, choć jeszcze nie wszystkie. W totalnej ruinie jest salonik VIP - dokładnie w niego "wbiła" się jedna z nowych klatek schodowych. Jest nowy węzeł sanitarny w zupełnie innym miejscu - we wschodniej części terminala. Nowa będzie też bagażownia.

Po co powstają nowe klatki schodowe i czy to oznacza, że na lotnisku w Pyrzowicach będą rękawy? Nie, nie będzie rękawów.

- To takie "a la rękawy" - śmieje się Jacek Kościelny. I wyjaśnia: nimi pasażerowie będą mogli przechodzić boarding do samolotu. Usprawni to i przyśpieszy wsiadanie do samolotu. Finał prac przewidziano na wiosnę 2021, przed sezonem wakacyjnym.

- Przed nami montaż schodów ruchomych i trawelatorów, dużych elementów wyposażenia. Później te prace nie byłyby możliwe - mówi Kościelny.

